على المواطنين ترشيد الاستهلاك.. إطفاء مشاريع ماء نينوى بسبب "عوالق السيول"

2024-05-04 14:42:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية ماء نينوى، اليوم السبت، عن إطفاء مشاريع الماء في المحافظة بسبب العوالق التي خلفتها سيول الفيضانات، داعية المواطنين لترشيد الاستهلاك.

وقالت مديرية ماء نينوى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تم إطفاء مشاريع الماء بسبب ارتفاع نسبة العكورة في نهر دجلة وزيادة الأطيان والعوالق القادمة مع السيول".

ودعت المديرية، المواطنين الى "الترشيد باستهلاك مياه الشرب حتى عودة تشغيل المشاريع".

من جانبه قال مدير ماء نينوى مؤيد صادق في تصريح لوكالة شفق نيوز ان "الإطفاء لن يستمر طويلاً حتى تنظيم المشاريع من العوالق والاطيان التي تسببت بها سيول الفيضانات ومن ثم إعادتها للعمل".