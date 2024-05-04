السليمانية وكركوك .. وفاة عامل بناء إثر سقوطه من بناية و صعقة كهربائية تنهي حياة امرأة

2024-05-04 14:42:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت نقابة عمال البناء في محافظة السليمانية، اليوم السبت، عن وفاة عامل بناء بعد سقوطه من بناية عالية خلال أدائه لواجبه المهني.

وقال عثمان زنداني مسؤول نقابة عمال البناء في السليمانية في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن العامل توفي صباح اليوم بعد سقوطه من الطابق 17 في بناية في إحدى مجمعات "قيوان" السكنية خلال قيامه بواجباته.

وأضاف أن العامل يبلغ من العمر 20 عاما وهو مواطن كوردي سوري، والان سيكون هناك تحقيق حول أسباب الوفاة، مشيرا الى ان جثة العامل تم تسليمها إلى الطب العدلي عن طريق طوارئ السليمانية.

وبين زنداني أنه خلال هذا العام تم تسجيل وفاة 22 عاملا في كوردستان كلها كانت نتيجة فقدان أدوات السلامة في مواقع العمل.

وعلى صعيد اخر، افاد مصدر طبي في محافظة كركوك، أن امرأة خمسينية توفيت جراء تعرضها لصعقة كهربائية في احدى قرى ناحية العباسي جنوب غربي المحافظة بسبب مبردة هواء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة خمسينية من مواليد 1957، وتدعى (رابعة محمود) تسكن قرية حوض سبعة في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، تعرضت لصعقة كهربائية مميتة حيث كانت تقوم بوضع الماء في مبردة الهواء وان يدها لمست سلكا كهربائيا".

ولفت المصدر أن الى "زوج المتوفية ابلغ الشرطة بالحادثة، وقامت الشرطة بنقل الجثة للطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة".