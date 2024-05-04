2024-05-04 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، اليوم السبت، بتقديم الدعم للمنتخب الأولمبي استعداداً لأولمبياد باريس.وقال الأمين المالي للجنة الأولمبية العراقية سرمد عبد الإله في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"اللجنة الأولمبية مستعدة لتقديم كل الدعم من أجل الاعداد الأمثل للمنتخب الأولمبي"، لافتاً الى أن "رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن أوعز بتقديم كل الامكانات من أجل تسهيل التحضيرات خصوصاً وأن المرحلة القادمة مرحلة مهمة حيث لم يبق سوى 70 يوماً للدخول في منافسات البطولة ".وأوضح أن "هناك معسكرات تدريبية داخلية وخارجية ومباريات ودية ستقام مع منتخبات مقاربة في أسلوب لعبها لفرق مجموعة العراق في الأولمبياد والتي هي الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا".وأضاف أن "تأهل المنتخب الأولمبي الى أولمبياد باريس جاء بفضل جهود الكادر التدريبي والإداري واللاعبين الأبطال ومن خلفهم الاتحاد العراقي لكرة القدم، وكذلك المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة ومن خلفهم دعم الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي قدم كل الدعم للمنتخب".وأشار الى أنه: "على الرغم من صعوبة مجموعتنا القوية التي تضم الارجنتين بطل كأس العالم في نسختها الأخيرة والمغرب رابع بطولة كأس العالم وأوكرانيا التي تعد من المنتخبات القوية، لكن أسود الرافدين دائماً في المباريات الصعبة ما يظهر معدنهم الأصيل كما شاهدنا المنتخب الأولمبي أمام نظيره البرازيلي في ريودي جانيرو الذي تعادل من دون أهداف لذلك نتأمل بأن يقدم فريقنا أفضل المستويات وينافس بجدارة".