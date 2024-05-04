2024-05-04 15:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

قرر مجلس واسط، اليوم السبت (4 آيار 2024)، تعويض الفلاحين عن محاصيلهم المتضررة بسبب الظروف الجويّة الأخيرة في المحافظة.

وقال اعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس واسط علي سليمون وجه لجنة الزراعة في مجلس المحافظة، للوقوف على الأضرار التي لحقت بالفلاحين ممن تأثرت محاصيلهم القمحية وأراضيهم الزراعية جراء الظروف الجوية الأخيرة المؤسفة بشكل كامل"، منوها الى "استلام طلبات الفلاحين المتضررين من أجل تعويضهم وضمان حقوقهم".

وأضاف ان "الاجراء جاء للتخفيف عن كاهل الفلاحين في محافظة واسط".