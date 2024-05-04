2024-05-04 15:24:07 - المصدر: منصة إيشان

تنبأت دراسة بأن نقص الإمدادات الغذائية، وارتفاع منسوب مياه البحار، وتزايد حرارة مناطق من الكوكب بدرجة لا تسمح بالعيش فيها، سيؤدي إلى انقراض جميع الثديات تقريبا والبشر، وفق ما ذكرت مجلة “Nature Geoscience”. وبحسب المجلة، كشفت تجربة أجراها كمبيوتر “عملاق” فائق السرعة، إلى أن الأرض تتجه نحو ضربة ثلاثية ستقود إلى فناء البشرية، وأن […]

ظهرت المقالة وقتها بعيد لكن ستحدث.. دراسة تتنبأ بثلاثة عوامل ستؤدي لانقراض البشرية أولاً على Eishan.