مكونة من 9 متهمين.. الإطاحة بعصابة "باكستانية" ببغداد مختصة بخطف وابتزاز "الأجانب"

2024-05-04 15:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم السبت (4 آيار 2024)، الإطاحة بعصابة خطف وابتزاز "باكستانية" مكونة من 9 متهمين في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "عبر معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بعمليات خطف وابتزاز بمنطقة الشعب ببغداد".

واوضحت، أن "العصابة تتكون من 9 متهمين من جنسيات باكستانية كانت تقوم بخطف أشخاص من جنسيات أجنبية أخرى وابتزازهم مقابل مبالغ مالية"، مبينةً أنه "تمت احالتهم إلى الجهات المختصة أصوليا لإكمال أوراقهم التحقيقية".

وفي سياق متصل، لفتت الى أنه "تمكنت مفارز المديرية من الإطاحة بتاجر ومروج للمواد المخدرة في إحدى مناطق العاصمة، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (28 مخدرات)، ضبط بحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاطي جرت مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".



