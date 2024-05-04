خطة بديلة تضع مهاجم إنتر على أبواب الدوري السعودي

2024-05-04 15:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن عدة سيناريوهات وضعتها إدارة العملاق الإيطالي إنتر، لتعزيز هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، اليوم السبت (4 آيار 2024)، إن الإنتر يتمسك بفكرة التعاقد مع الأيسلندي ألبرت جودموندسون لاعب جنوى، لتعزيز هجوم الفريق في الصيف المقبل، وذلك مع اقتراب رحيل الثنائي أليكسيس سانشيز وماركو أرناوتوفيتش بنهاية الموسم.

وأكدت تقارير صحفية، أن جنوى لن يفرط في جودموندسون، البالغ من العمر 26 عامًا، بأقل من 30 مليون يورو، كما أن الإنتر قد يواجه منافسة شرسة من أندية البريميرليج على المهاجم الشاب، لذلك وضعت الإدارة خطة بديلة في هذا الملف.

وأوضحت أن الإنتر يخطط للتعاقد مع جورج إلينيخينا، المهاجم الفرنسي ذو الأصول النيجيرية والذي لفت الأنظار مع رويال أنتويرب البلجيكي ويوصف بأنه "أوسيمين الجديد"، حيث لم يتجاوز عمره الـ18 عامًا وشارك في 28 مبارة سجل خلالها 8 أهداف.

وألقت الصحيفة الإيطالية الضوء على مصير خواكين كوريا، مهاجم منتخب الأرجنتين المُعار من الإنتر إلى مارسيليا، حيث أكدت أنه حال لم يفز مع النادي الفرنسي بلقب الدوري الأوروبي، لن يقوم بتفعيل بند شرائه نهائيًا وسيعود إلى الإنتر.

وأفادت بأنه في حال عودة كوريا إلى الإنتر، ستقوم إدارة النادي الإيطالي بتسويقه في المنطقة العربية وتحديدًا بعرضه للبيع على أحد أندية الدوري السعودي للاستفادة من عائد بيعه.

المصدر: goal