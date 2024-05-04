نزوح عشرات الالاف في أفريقيا بسبب الأمطار الغزيرة

2024-05-04 15:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

لا تزال الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة تضرب أجزاء من شرق أفريقيا، مما يؤثر على آلاف الأشخاص، بما في ذلك اللاجئين في المنطقة، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي بوروندي، يعيش حوالي 32,000 لاجئ في المناطق المتضررة من الفيضانات، ويحتاج 500 منهم إلى مساعدة عاجلة. وقد التقت المفوضية مع بعض اللاجئين في العاصمة بوجومبورا لتقييم الوضع. واضطرت بعض العائلات، بما في ذلك كبار السن، إلى الانتقال إلى مكان آخر عدة مرات، وأصبح الحصول على الغذاء والضروريات الأخرى صعباً بشكل متزايد حيث يضطر الناس إلى دفع رسوم نقل عالية لاستخدام الزوارق للوصول إلى الأسواق والمرافق الأخرى. وتشعر المفوضية بالقلق بشكل