على المواطنين ترشيد الاستهلاك.. ثلاث محافظات تطفئ مشاريع الماء بسبب "عوالق السيول"

2024-05-04 15:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديريات ماء محافظات نينوى وكركوك والبصرة، اليوم السبت، عن إطفاء مشاريع الماء في محافظاتهم بسبب العوالق التي خلفتها سيول الفيضانات، ووجود صيانة داخل مشاريع الماء، داعية المواطنين لترشيد الاستهلاك.

وقالت مديرية ماء نينوى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تم إطفاء مشاريع الماء بسبب ارتفاع نسبة العكورة في نهر دجلة وزيادة الأطيان والعوالق القادمة مع السيول، وعلى المواطنين الترشيد باستهلاك مياه الشرب حتى عودة تشغيل المشاريع".

من جانبه قال مدير ماء نينوى مؤيد صادق في تصريح لوكالة شفق نيوز ان "الإطفاء لن يستمر طويلاً حتى تنظيم المشاريع من العوالق والاطيان التي تسببت بها سيول الفيضانات ومن ثم إعادتها للعمل".

في حين قالت مديرية ماء محافظة كركوك في بيان: "الى جميع المواطنين الساكنين داخل قضاء محافظة كركوك نعلن عن توقف تجهيز الطاقة الكهربائية لمشروع ماء كركوك الموحد المغذي الرئيسي للمحافظة عن طريق المحطة الكهربائية الصناعية بالإضافة الى وصول كميات عالية من العكورة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات لذلك يرجى الترشيد في استهلاك الماء وخزنها لحين انتهاء الأزمة شاكرين تعاونكم خدمة للصالح العام".

أما مديرية ماء البصرة فقد أصدرت تنويه بإطفاء جميع مشاريع مركز محافظة البصرة لأعمال الصيانة.

وقالت المديرية في بيان لها: "إلى أهالي مركز محافظة البصرة نود اعلامكم سوف يتم إطفاء مشاريع مركز محافظة البصرة يوم غد الاحد المصادف 5 أيار 2024 من ساعات الصباح إلى الساعة 4 مساءً".

ولفتت إلى أن "الإطفاء سببه وجود أعمال صيانة في إحدى الأنابيب الناقلة راجين من المواطنين الاستعداد وتهيئة امورهم لغرض خزن الماء والترشيد في الاستهلاك".

وشهدت المحافظات العراقية، في الأيام الماضية، تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتسببت غزارة الأمطار بسيول كبيرة خاصة في المحافظات الشمالية، وبعض المناطق في جنوب البلاد، ولا تزال تنبؤات الطقس تشير إلى استمرار الأمطار خاصة في مناطق شمال العراق وإقليم كوردستان.