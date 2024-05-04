تفاصيل استبدال الشركة الاستشارية الإيطالية المعنية بطريق التنمية

2024-05-04 15:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن أسباب استبدال الشركة الاستشارية الإيطالية لطريق التنمية، مبيناً ان التصاميم التي قدمتها الشركة لم تكن مقنعة. وذكر المرسومي في تدوينه له على فيس بوك تابعتها الاقتصاد نيوز، أن “يبدو ان دراسة الجدوى والتصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية التي قدمتها شركة PEG الاستشارية الإيطالية لم تكن مقنعة للأطراف الدولية ولذلك قرر مجلس الوزراء تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع شركة اوليفر وايمن لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع “. وأضاف ان “شركة اوليفر وايمن التي تأسست عام 2005 هي شركة عالمية تابعة لمجموعة شركات مارش أند مكلينان المدرجة في بورصة نيويورك، منوهاً الى ان “لها مكتبين أحدهما في أبو ظبي والآخر في الرياض وهي مختصة بالخدمات الاستشارية وتركز أنشطتها حاليا على الخدمات المالية والطيران والاتصالات والنقل والطاقة”. وأوضح انه “يمكن لهذه الشركة ان تقوم بتقييم مجمل المشروع من ناحية المخاطر الاقتصادية، التنافسية، الوضع السوقي دولياً، حجم الاستثمار المتوقع، الطلب، المؤثرات الدولية، العوائد المتوقعة على الاستثمار”. وأشار الى ان “تائج الدراسة التي تقوم بها شركة اوليفر وايمان قد تؤدي الى تعديل النموذج الحالي ليعطي مساحة أكبر للجانب التنموي الصناعي والخدمي، وتخفيض كلفة انشاء الطريق، ومفاتحة أطراف دولية جديدة للمساهمة في الطريق، بالإضافة الى إجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية الاكثر عمقاً وتوسعاً عن هذا المشروع، ورفع المستوى الأمني وتطهير المناطق التي يمر فيها الطريق”.