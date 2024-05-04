السعودية تتصدر وهذه مرتبة العراق.. 1000 طن من الذهب بحوزة 5 دول عربية

2024-05-04 15:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم السبت ، ان العراق وأربع دول عربية من ضمنها العراق تمتلك اكثر من الف طن من احتياطات الذهب العالمي. وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر مايو ايار، إن خمس الدول الاولى السعودية ولبنان والجزائر وليبيا والعراق تمتلك 1.72.6 ألف طن. واضاف ان العراق حافظ على ترتيبه الـ 30 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب حيث لم يقم بشراء الذهب منذ شهر أيار العام الماضي، لتبلغ حيازته من الذهب 142.6 طنا وهي تمثل 9.3 من باقي احتياطاته الأخرى. كما اشار المجلس إلى أن الولايات المتحدة الامريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133.5 آلاف طن، تليها ألمانيا 3.352.6 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451.8 ألف طن، فيما تذيلت سورينام 1.2 ألف طن. يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة، ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً. وحافظت أغلب الدول العربية على حجم احتياطياتها من الذهب بنهاية الربع الأول من 2024، عند نفس المستويات المسجلة بنهاية العام الماضي، باستثناء عمان وقطر اللتين سجلتا صافي شراء بـ 4.5 أطنان، و1.5 طن على التوالي. وقادت الزيادات المتتالية في أسعار الذهب قيمة احتياطيات أغلب الدول إلى تسجيل مستويات جديدة، قبل أن تقود التراجعات الأخيرة خلال النصف الثاني من إبريل عودة قيمة تلك الاحتياطيات كما هي.