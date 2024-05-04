2024-05-04 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات مشددة للحفاظ على الحنطة نتيجة الأمطار، فيما حددت ثلاثة مميزات في الموسم التسويقي الحالي، أكدت استمرار عملية التسويق في 12 محافظة.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "‏الموسم التسويقي مستمر الآن في 12 محافظة، و هنالك 6 محافظات على أهبة الاستعداد لبدء الموسم التسويقي فيها"، مبيناً أن "المحافظات التي بدأ فيها التسويق تعمل على مدار 24 ساعة".وأضاف، أن "المراكز التسويقية تردها كميات كبيرة من الحبوب، وهي تخضع إلى إجراءات الفحص المختبري"، منوهاً بأن "ما يميز الموسم التسويقي الحالي، هو عدم وجود طوابير من السيارات الكبيرة أمام السايلوات، نتيجة العمل على مدار 24 ساعة، وكذلك نتيجة الشفافية في آليات الفحص المختبري، فضلاً عن دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين".وأشار إلى أن "الجهاز الرقابي منتشر في كل المراكز التسويقية، ولا توجد أي مشاكل جراء الإمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد"، مؤكداً "وجود إجراءات حماية مشددة للحفاظ على الحنطة، وهنالك فريق رقابي متواجد بشكل يومي في المراكز التسويقية".