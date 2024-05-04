2024-05-04 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد-واع-نصار الحاجأكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم السبت، أن مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة سيتيح فرصة للشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد، فيما حددت موعد التصويت عليه.وقال عضو لجنة الطاقة الكهربائية النيابية كامل عنيد العكيلي، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "مجلس النواب أنهى القراءة الثانية، لمشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة"، مبيناً أن"هذا القانون سيتيح فرصة للشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد في مجال الطاقة المتجددة".وأضاف أن" مشروع قانون الطاقة المتجددة سيضع نقاطاً مهمة للاستثمار منها، استثمار الكاربون والطاقات الشمسية والاستثمارات في الطاقة الشمسية وتوليد طاقة الإنتاج".وأكد العكيلي أن "مجلس النواب يعمل على قرار قانون مشروع الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، بعد إكمال بعض الملاحظات التي حصلت اللجنة عليها من خلال القراءة الثانية ليتم التصويت عليها خلال الفترة المقبلة".