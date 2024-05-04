رئيس الوزراء يوجه باستمرار استنفار الجهود الخدمية والإغاثية للمتضررين من الموجات الفيضانية

2024-05-04 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، باستمرار استنفار الجهود الخدمية والإغاثية للمتضررين من الموجات الفيضانية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة الآثار المترتبة على موجة الأمطار الأخيرة، بحضور وزير الداخلية ووزير التجارة، وأمين بغداد، والمنسق العام لشؤون المحافظات، ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الزراعة، ونائب قائد العمليات المشتركة، وعدد من المسؤولين في عدة وزارات".وأضاف البيان، أن "السوداني، اطلع خلال الاجتماع، على موقف تفصيلي لما تسببت به الأمطار الأخيرة، سواء على المستوى الخدمي أو ما يتعلق بتأثيراتها على الأراضي الزراعية".وأكد رئيس الوزراء، أن "هذا الاجتماع عُقد من أجل معرفة وتقييم الأضرار بشكل دقيق والعمل على تطويقها ومعالجتها"، مبيّناً أن "تزامن تساقط الأمطار مع عمليات الحصاد ومشاريع الحكومة الخدمية التي باشرت بها قد ضاعف التحديات إزاءها".واطلع، بحسب البيان، على "الموقف الخاص بعمليات الحصاد والتسويق ومخازن الحبوب، والموقف المائي في السدود، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب للاستفادة من موجات الأمطار في تعزيز الخزين المائي وتوظيفه بالشكل الصحيح".من جانبه، استعرض وزير الداخلية، خلال الاجتماع، "تقريراً يتضمن الإجراءات التي قام بها المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث التابع للوزارة، بخصوص الأمطار الأخيرة".ووجّه السوداني، بـ"استمرار استنفار الجهود الخدمية والإغاثية للمتضررين من الموجات الفيضانية"، مشدداً على "ضرورة مضاعفة الجهود الخاصة لتسويق الحبوب؛ بسبب الظروف الجوية التي يشهدها العراق".