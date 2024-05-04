2024-05-04 16:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم السبت (4 آيار 2024)، أنه لا توجد مشكلة في عملية إرسال رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التأخير الذي حصل في عملية إرسال المبالغ هو نتيجة لعمليات التدقيق التي تقوم بها وزارة المالية الاتحادية في ميزان المدفوعات".

وأضاف أنه "لا توجد أي مشكلة فنية أو سياسية وإرسال الرواتب فيه قرار من أعلى سلطة قضائية وهي المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى انه "على الأغلب سيتم إرسال المبلغ خلال اليومين المقبلين، ولن تتأخر العملية أكثر".

واكد ان "الأخبار المتداولة بشأن إيقاف إرسال الأموال غير دقيقة".

وكان مصدر في وزارة المالية الاتحادية، أعلن الاربعاء (1 آيار 2024)، إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان بعد الانتهاء من تدقيق قائمة الأسماء.

وقال المصدر في تصريح تداولته وسائل إعلام كردية، إنه "تم الانتهاء من جميع الإجراءات لإرسال رواتب موظفي الإقليم"، مبينا أن "الرواتب جاهزة ولم يبق سوى استشارة الوزيرة"، متوقعا أن "يتم إرسال رواتب شهر نيسان خلال يومين".

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، كشفت الثلاثاء الماضي، أسباب تأخر إرسال رواتب شهر نيسان لحكومة إقليم كردستان، مرجحة أن ترسل بغداد الأموال بنهاية الأسبوع الجاري.

وكتبت معروف على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية العراقية كان لديها تعليقات على قائمة رواتب شهر نيسان، فأعادتها إلى حكومة إقليم كردستان لذلك تدقيق الرواتب تأخر".

وأضافت، أنه "من المرجح أن تقوم وزارة المالية العراقية بإيداع رواتب شهر نيسان في الحساب البنكي لوزارة المالية مع نهاية الأسبوع الجاري".