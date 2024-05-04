السوداني يوجه باستمرار استنفار الجهود للمتضررين من الموجات الفيضانية

2024-05-04 16:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،السبت، اجتماعاً خُصص لمناقشة الآثار المترتبة على موجة الأمطار الأخيرة، بحضور؛ وزير الداخلية ووزير التجارة، وأمين بغداد، والمنسق العام لشؤون المحافظات، ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الزراعة، ونائب قائد العمليات المشتركة، وعدد من المسؤولين في عدة وزارات. وقال بيان لمكتبه ان السوداني اطلع خلال الاجتماع، على موقف تفصيلي لما تسببت به الأمطار الأخيرة، سواء على المستوى الخدمي أو ما يتعلق بتأثيراتها على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن هذا الاجتماع عُقد من أجل معرفة وتقييم الأضرار بشكل دقيق والعمل على تطويقها ومعالجتها، وبيّن أن تزامن تساقط الأمطار مع عمليات الحصاد ومشاريع الحكومة الخدمية