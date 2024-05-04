2024-05-04 16:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم السبت (4 ايار 2024)، قرب عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، في تصريح يضاف لسلسة تصريحات وتوقعات برلمانية بـ"قرب" عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان.

وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد فهناك اتفاق ما بين كل الأطراف السياسية على حسم الملف قريبا جدا، فلا توجد اي مبررات لتعطيل حسم هذا الملف".

وبين ان "حسم انتخاب رئيس مجلس النواب يتجه نحو انتخاب سالم العيساوي رئيسا للبرلمان فهناك دعم برلماني كبير ولا توجد عليه اي مؤشرات او اي تحفظ سياسي وانتخابه سيتم حسمه من خلال الجولة الأولى كون الاغلبية سوف تصوت له".

ومنذ اكثر من 3 أشهر تصارع القوى السياسية ذاتها، لاكمال ما بدأوا به في منتصف كانون الثاني الماضي بعد الجولة الاولى لانتخاب بديل الحلبوسي والتي افضت لفوز شعلان الكريم وسالم العيساوي بأعلى الاصوات، ومن المفترض الذهاب لجولة ثانية بينهم، الا ان الكريم انسحب من الترشيح ومن حزب تقدم، فيما لايزال البرلمان عالق بمسألة اصرار تقدم على منصب رئيس البرلمان، وبين عدم امكانية فتح الترشيح مجددًا ليقدم تقدم مرشحه الجديد بدلا من الكريم للمنصب.

وتعد تصريحات النواب بأن انتخاب رئيس البرلمان اقترب من الحسم، تصريحات تكررت ربما عشرات المرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك خلافًا للمعطيات والنتائج على ارض الواقع.