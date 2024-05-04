2024-05-04 16:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد خبراء اطلعوا على صور وبيانات أقمار اصطناعية، أن القطاع الزراعي الضعيف في غزة “على وشك الانهيار”، وذلك في بقعة صغيرة تعاني، حتى من قبل الحرب، صعوبات كبيرة في تأمين موارد الغذاء، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية. وحسب مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة، فإن الأراضي الزراعية كانت تمثل ما يقرب من […]

ظهرت المقالة واشنطن بوست: ضربات إسرائيل على غزة أنهت قدرتها على الزراعة أولاً على Eishan.