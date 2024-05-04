انخفاض بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل مع الإغلاق

2024-05-04 16:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد بشكل طفيف، ليوم السبت، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145750 دولاراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار في صباح هذا اليوم 145850 دولارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145550 دينارا مقابل 100 دولار امريكي