الاستثمار النيابية: فتح عطاءات لاستثمار 3 آلاف طن نفايات في توليد الطاقة

2024-05-04 17:00:12 - المصدر: واع

بغداد - واع – وسام الملاأكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية ، اليوم السبت، أهمية مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، مشيرة إلى أن العراق فتح عطاءات لاستثمار النفايات في توليد الطاقة ولأول مرة.وقال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي ، لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "مشاريع تحويل النفايات الى طاقة كهربائية مهمة وتعمل بها العديد من الدول في الشرق الاوسط والهدف استثمارها بدل حرقها دون أن تكون هنالك جدوى فضلاً عن التلوث البيئي الذي تحدثه".وأضاف أن "العراق فتح لاول مرة عطاءات لاستثمار النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال حرق 3 الاف طن يوميا وتحويلها الى طاقة كهربائية تصل لاكثر من 90 ميغاواط".وأضاف الخفاجي، أن" لجنة الاستثمار النيابية تتابع مع الحكومة هكذا مشاريع مهمة وتشجعها للعمل عليها"، معرباً عن "أمله بالمزيد من المشاريع الفترة المقبلة".