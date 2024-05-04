5 شركات تهيمن على 75% من محفظة وارن بافت للأسهم بنهاية الربع الأول

2024-05-04 17:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت شركة وارن بافت Berkshire Hathaway عن النتائج الفصلية للربع الأول من 2024، والتي أظهرت ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية بنحو 39. وفي الوقت الذي حققت فيه الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 11.22 مليار دولار، وسيولة نقدية بقيمة 189 مليار دولار. تراجعت حصة بافت في شركة Apple بنحو 13. وواصل بافت خفض حيازته في الشركة المصنعة لآيفون لثاني ربع على التوالي وبحوالي 13، وذلك بعدما باع حوالي 10 ملايين سهم في الشركة. ووفقاً لهذه التحديثات، تبلغ قيمة حصة بافت في Apple حوالي 135.4 مليار دولار. وعلق الرئيس التنفيذي لشركة Apple تيم كوك على خفض حيازة Berkshire قائلاً إنه تم إعلامه بذلك أمس، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن الشركة لا تزال تمتلك كمية كبيرة من أسهم صانعة الآيفون وأنها لا تزال أكبر حيازاتها. ومع ذلك، يوجد 5 شركات وعلى رأسهم Apple تهيمن على 75 من محفظة بافت للأسهم بنهاية الربع الأول من 2024 ما هي؟ أكبر حيازات وارن بافت من الأسهم بنهاية الربع الأول لـ2024: 1 شركة Apple قيمة الحيازة: 135.3 مليار دولار 2 Bank of America قيمة الحيازة: 39.2 مليار دولار 3 American Express قيمة الحيازة: 34.5 مليار دولار 4 CocaCola قيمة الحيازة: 24.5 مليار دولار 5 Chevron قيمة الحيازة: 19.4 مليار دولار