الأمن الوطني يفكك جريمتي ابتزاز ويلقي القبض على الجناة في البصرة وكربلاء المقدسة

2024-05-04 17:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، تفكيك جريمتي ابتزاز والقبض على الجناة في محافظتي البصرة وكربلاء المقدسة.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بالتزامن مع حملة (إحنا بظهركم) التي أطلقها جهاز الأمن الوطني في مدارس البنات المتوسطة والإعدادية؛ بهدف التوعية الوقائية من عمليات الإبتزاز الإلكتروني والحد منها، تمكنت مفارزنا في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق إحدى الطالبات التي ساومت زميلتها على مبلغ مالي مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اتفقت الطالبة مع أحد الأشخاص وأرسلت له صور زميلتها ليبتزها بها، ولكنها لم تستسلم لمطالبه واتصلت بجهاز الأمن الوطني الذي على الفور وبالاستناد إلى الجهد الفني توصل إلى المبتز وألقى القبض عليه".وأضاف، أنه "على الصعيد نفسه وبناءً على شكوى وردت إلى جهاز الأمن الوطني في محافظة كربلاء المقدسة عن تعرض إحدى المواطنات للابتزاز، تمكنت مفارزنا بعد استحصال الموافقات القضائية وتفعيل الجهدين الفني والميداني من التوصل إلى مكان تواجد المتهم وهو أجنبي الجنسية والقبض عليه، حيث اعترف بعد مواجهته بالدلائل التي قدمتها المواطنة بقيامه بتهديدها من أجل الحصول على مطالب لا أخلاقية مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".وتابع، أنه "جرى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".