علي الحمادي يصنع التاريخ رفقة إيبسويتش تاون بعد تأهله للدوري الانكليزي

2024-05-04 17:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق إيبسويتش تاون، المحترف بصفوفه العراقي الدولي علي الحمادي، انجازاً تاريخياً بعد تأهله للدوري الانكليزي الممتاز.

جاء ذلك بعد فوز إيبسويتش تاون على هدرسفيلد بهدفين نظيفين، ليضمن تأهله بعد أن حل ثانياً في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي "تشامبيونشيب".

والحمادي المهاجم العراقي الدولي انضم لصفوف نادي إيبسويتش تاون خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف ويمبلدون الإنكليزي.