2024-05-04 17:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أصدر إدارة صندوق الإسكان في ذي قار، اليوم السبت، تحذيرا إلى المتعثرين بسداد القروض، فيما توعد بحجز رواتب الكفلاء ورهن البيوت للبيع إذا لم يسدد المتعثرين ما عليهم من أموال. وذكر إعلام إسكان ذي قار في بيان ورد إلى “شبكة أخبار الناصرية”، أن “الصندوق نشر قوائم بالأسماء...

