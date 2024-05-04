قوباد طالباني: نرفض أي محاولة لتأجيل الانتخابات

2024-05-04 17:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني رفضهم أي محاولة لتأجيل الانتخابات، لأن تأجيلها اكثر من ذلك سيلحق ضرراً كبيراً بشرعية مؤسسات إقليم كوردستان. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان طالباني اجتمع مع وفد اميركي متكون من السيناتور "جوني إرنست"، والسيناتور "تيد بود" ووفد مرافق لهما وناقشوا العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية وانتخابات برلمان كوردستان وعدد من القضايا الأخرى. وحضر اللقاء السفير الأمريكي لدى العراق والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان وجدد وفد مجلس الشيوخ، الدعم الأمريكي لإقليم كوردستان، مشيرين الى ان زيارتهم تدل على التزام واهتمام الولايات المتحدة بعلاقاتها مع إقليم كوردستان، وفقا للبيان. وشكر نائب رئيس