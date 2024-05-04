2024-05-04 17:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، تفكيك جريمتي إبتزاز وإلقاء القبض على الجناة في محافظتي البصرة وكربلاء. وذكر إعلام الجهاز في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “بالتزامن مع حملة (إحنا بظهركم) التي أطلقها جهاز الأمن الوطني في مدارس البنات المتوسطة والإعدادية بهدف التوعية الوقائية من عمليات الإبتزاز الإلكتروني والحد منها، تمكنت مفارزنا في محافظة […]

ظهرت المقالة أحدهما أجنبي.. الأمن الوطني يطيح بمتهمين ابتزّا فتاتين من البصرة وكربلاء أولاً على Eishan.