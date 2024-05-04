رفاق الحمادي يتأهلون للدوري الإنكليزي الممتاز

2024-05-04 18:18:02 - المصدر: واع

متابعة-واعتأهل فريق ايبسويتش تاون الذي يلعب بين صفوفه لاعب منتخبنا الوطني علي الحمادي ، اليوم السبت ،إلى الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم بعد فوزه على هدرسفيلد بنتيجة 2-0.وتمكن فريق ايبسويتش تاون الصعود إلى الدوري الممتاز الإنكليزي بعد فوزه المستحق على هدرسفيلد ضمن الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الاولى تشامبيونشيب".وخطف ايبسويتش تاون بهذا الفوز البطاقة الثانية المؤهلة للدوري الممتاز رافعا رصيده إلى 96 نقطة خلف المتصدر وبطل المسابقة ليستر سيتي ب 97 نقطة".