محافظ بابل يكشف عن خريطة مشاريع العام الحالي

2024-05-04 18:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن محافظ بابل، عدنان فيحان، السبت، عن برامج وخطط إستراتيجية ومشاريع للبنى التحتية ضمن خريطة مشاريع العام الحالي، بينها مشاريع لفك الاختناقات المرورية في مدينة الحلة مركز المحافظة. وقال فيحان، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن محافظة بابل تعمل بقوة من أجل تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة، لافتاً، إلى أن المحافظة لديها خطط وبرامج تعود إلى العام 2023، وبعضها ستكون ضمن العام 2024، ومنها برامج فك الاختناقات المرورية في مدينة الحلة مركز المحافظة. وأضاف، أن العمل جار للإسراع بالأعمال والمصادقة عليها، لاسيما التي تخدم الأقضية والنواحي من خلال مشاريع البنية التحتية. وتابع، أطلقنا أحد هذه المشاريع في منطقتي الهاشمية والقاسم، وفي القريب العاجل سينطلق مشروع جديد في شمال بابل ويشمل مدينة الإسكندرية وقضاء المسيب. وأكد، أن المحافظة عازمة على بذل كل الجهود من أجل أن تعمل المشاريع المهمة والإستراتيجية بشكل صحيح.