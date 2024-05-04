بسبب تأخر تسليمات Boeing .. خفض رواتب بعض موظفي هذه الشركة

2024-05-04 18:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تستعد شركة الخطوط الجوية Southwest Airlines خفض عدد ساعات العمل لطياريها وبالتبعية خفض الراتب الشهري، بسبب معاناتها مع ارتفاع التكاليف والعمالة الزائدة وسط التأخيرات في تسليم الطائرات من شركة Boeing. وتعاني الشركة التي تتخذ من دالاس مقراً لها، وتعمل بأسطول يتكون كله من طائرات Boeing، من أزمة السلامة التي ضربت شركة تصنيع الطائرات الأميركية. وحذرت Southwest الأسبوع الماضي من تضرر أرباحها، وسط توقعات بتسلم 20 طائرة طراز Boeing هذا العام، أي أقل من ربع خطتها الأصلية. ووصفت الشركة التأخيرات بأنها بمثابة تحديات كبيرة لهذا العام والعام المقبل، والتي أجبرتها على تخفيف خطط النمو الخاصة بها. ووفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر لرويترز، فإن خفض عدد ساعات عمل الطيارين سيساعد على خفض فاتورة رواتب Southwest بدون الحاجة للجوء إلى الإجازات الإجبارية المؤقتة. هذا ومن المتوقع دخول الخطة حيز التنفيذ في سبتمبر أيلول، وسط تقديرات بعرضها على مئات الطيارين. وقد اندلعت أزمة Boeing في يناير كانون الثاني، بعد حادث في كابينة أحد الطائرات على متن Alaska Air. واضطرت شركات الطيران لتعديل خططها لأسطول الطائرات، وإدارة العدد الزائد للموظفين. ولدى Southwest نحو 12 ألف طيار بمتوسط عدد ساعات عمل حوالي 100 ساعة شهرياً، ويتلقى الطيار المبتدئ 116 دولاراً في الساعة، فيما يحصل الطيار في أعلى سلم الأجور على 317 دولاراً في الساعة. كما تخطط Southwest لخفض التكاليف عبر إنهاء العمليات التشغيلية في 4 مطارات في أغسطس آب. وعلقت شركة الخطوط الجوية كافة عمليات التوظيف عدا عدد محدود بالوظائف الهامة، كما تتوقع إنهاء هذا العام بعدد أقل من الموظفين بحوالي ألفين مقارنة بـ2023.