2024-05-04 18:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت جمارك الإيرانية، السبت ، ان العراق احتل المرتبة الثانية باستيراد المنتجات البتروكيماوية الايرانية خلال شهر نيسان الماضي. وذكرت الجمارك الإيرانية في تقرير أطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن صادرات المنتجات البتروكيماوية في الشهر الماضي بلغت ثلاثة ملايين و300 ألف طن بقيمة مليار و400 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25.77 في الوزن و24 في قيمة. واشار التقرير، الى ان الصين والعراق والإمارات وتركيا وباكستان وأفغانستان وعمان مثلت الوجهات الرئيسية لصادرات إيران في نيسان من هذا العام، واستحوذت هذه البلدان على 78 من وزن و83 من قيمة الصادرات الإجمالية لإيران. وبين أن العناصر الرئيسية لسلع التصدير، شهدت الغازات البترولية والهيدروكربونات الغازية المسالة واليوريا وقضبان الحديد والصلب أكبر زيادة في القيمة، وكان للغاز الطبيعي المسال وسبائك الحديد والصلب والبيوتان المسال أكبر انخفاض في القيمة.