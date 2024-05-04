مرشح المالكي لمنصب محافظ ديالى بصحبة العامري.. ماذا يعني؟

2024-05-04 18:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعتبر المحلل السياسي عدنان التميمي، اليوم السبت (4 ايار 2024)، الصورة التي اظهرت زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى خليفة التميمي، كانت مفاجئة للكثيرين وتوحي الى بداية انتهاء أزمة ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اللقاء بين رئيس منظمة بدر هادي العامري ومرشح ائتلاف المالكي لمنصب محافظ ديالى الاكاديمي خليفة التميمي، هو اول لقاء مباشر بين العامري مع مرشحي ائتلاف القانون للمنصب والذي بلغ 4 خلال شهرين".

واضاف، ان "وثيقة المالكي في دعم التميمي ولقاء الأخير مع العامري يعطيان فكرة على وجود حراك سياسي حقيقي لانهاء عقدة ديالى والمضي بخيار المالكي"، لافتا الى ان "لقاء العامري مع التميمي مفاجأة من العيار الثقيل لبعض قوى مجلس ديالى لانها كانت تؤمن بان مرشح المالكي لن يمضي لكن الوقائع تشير الى ان هناك حراكا لانجاحه".

واشار الى ان "التسريبات الاولية تؤكد بان العامري بارك ترشيح خليفة التميمي وان اللقاء كان ايجابيا"، لافتا الى ان "اللقاء ربما يكون بداية حل عقدة ديالى في ظل اتفاق سياسي على عقد اجتماع يوم غد في بعقوبة بين مرشح المالكي والقوى الرئيسية في مجلس المحافظة من اجل الاتفاق على خارطة طريق للمضي في تشكيل الحكومة دون معرفة رأي القوى السنية حتى الان".

ولاتزال ديالى وكركوك لم تحسمان عقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة وانتخاب رئيسي المجلسين او المحافظين بسبب الخلافات السياسية القائمة، فيما يظهر ان القوى الشيعية متفقة على ازاحة مثنى التميمي الذي تصدى بقوة خلال الاسابيع الماضية بالتعاون مع بعض العناصر السياسية والجهات المسلحة المساندة له وكذلك المطالب العشائرية بالتجديد له، قبل ان تجتمع القوى السنية على رفض أي مرشح لمنصب المحافظ الا ان يكون من داخل القوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد القوى الشيعية في مجلس محافظة ديالى، ولاسيما بعد تعرضهم لتهديد من قبل مجهولين لغرض التصويت على شخصية محددة لمنصب المحافظ.