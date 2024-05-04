حماية الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لكوردستان على طاولة مسرور بارزاني ووفد الشيوخ الأمريكي

2024-05-04 19:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي والسفيرة الامريكية لدى بغداد، تطوير العلاقات الثنائية وآخر التطورات في العراق واهمية حماية الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لاقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل، اليوم السبت، وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي يضم السيناتور تيد باد والسيناتور جوني إرنتس، لافتا الى ان اللقاء الذي حضرته السفيرة الامريكية لدى العراق الينا روماناوفسكي والقنصل العام في اقليم كوردستان مارك سترو، بحث تطوير العلاقات الثنائية وآخر التطورات في العراق واهمية حماية الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لاقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان وفد مجلس الشيوخ الأمريكي جدد دعم بلاده لأمن واستقرار إقليم كوردستان.

واضاف البيان ان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني من جهته شكر الولايات المتحدة على دعمها المستمر، وخاصة في دعم البيشمركة، مشدد على أهمية حل القضايا بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والاتفاقيات، فضلا عن احترام النظام الاتحادي والكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

ونوه البيان إلى ان انتخابات برلمان كوردستان كان محورا آخر للنقاش،وفي هذا الصدد تم التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، بمشاركة جميع الأطراف وحماية حقوق المكونات.