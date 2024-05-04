بحزمة ملفات.. بارزاني إلى طهران وطالباني إلى واشنطن الأسبوع المقبل

2024-05-04 19:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (5 ايار 2024)، عن زيارتين مرتقبتين الأسبوع المقبل، سيجريها كل من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، الى عاصمتي اللاعبين الرئيسيين في العراق.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "بارزاني سيزور العاصمة الإيرانية طهران للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين حول عدة ملفات من بينها انتخابات كردستان ووجود الجماعات الإيرانية المعارضة داخل الإقليم فضلا عن الاستهدافات المتكررة للإقليم ومحاولة فتح صفحة جديدة من العلاقات مع طهران".

وأضاف ان "طالباني هو الاخر سيزور العاصمة الاميركية واشنطن للتباحث حول قضايا النفط والانتخابات وغاز كردستان وايضا العلاقات بين بغداد واربيل وقضايا اخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان قوباد طالباني وفدا من الكونغرس الامريكي معلنًا رفضه لأية محاولة لتأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، المقرر إجراؤها في شهر حزيران المقبل.

وتشير تقارير الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم لإقليم كردستان، يستعد لاعلان تأجيل انتخابات برلمان الاقليم في محاولة لتصحيح وضعه بعد ان اعلن انسحابه من الانتخابات ومقاطعتها احتجاجا على قرارات المحكمة الاتحادية.

بالمقابل ترفض الأحزاب الكردية الاخرى وعلى رأسها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، قرار تأجيل الانتخابات.