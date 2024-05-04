النزاهة: استقدام رئيس وأعضاء لجنة تدقيق في إحدى بلديات صلاح الدين

2024-05-04 19:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (4 ايار 2024) صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص في بلديَّة العوجة بمُحافظة صلاح الدين.





وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق صلاح الدين، انتقل إلى بلديَّة العوجة وكشف عن قيام الأخيرة بتخصيص قطعة أرضٍ لشقيقة مدير مكتب محافظ صلاح الدين؛ على الرغم من عدم استيفائها للشروط القانونيَّـة".





وأوضحت أنَّ "فريق التحرّي، بعد إجراء التحرّي والاستيضاح وتدقيق الأوليات وربط إجابات الدوائر ذات العلاقة، توصَّل إلى قيام مُوظَّفي البلديَّة بتخصيص قطعة الأرض المذكورة ضمن شريحة المُوظَّفين في محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة للعام ٢٠٢٣، بناءً على المحسوبيَّـة، وخلافاً للضوابط والتعليمات، لافتاً إلى أنَّ المعاملة غير مُستوفيةٍ للشروط والضوابط، فضلاً عن عدم ربط كتاب عدم استفادة الزوج، مُنبّهاً إلى عدم إدخالها ضمن استمارات المُفاضلة بين الشرائح الأخرى؛ الأمر الذي تسبَّب بحرمان مُوظَّفين آخرين مُستحقّين".

ونوَّهت "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر إصدار أمر استقدام بحقّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص (ثلاثة مُتَّهمين)، استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".