2024-05-04 19:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة التخطيط، السبت، نسبتي البطالة والفقر في العراق. وقال المتحدث بإسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـالاقتصاد نيوز، إن نسبة البطالة في العراق بلغت 16.5٪ خلال العام 2021. وأضاف أن نسبة الفقر التي سجلتها الوزارة بلغت 20.5٪. يذكر أن العراق يعتزم إجراء أول تعداد سكاني منذ 27 عاماً، نهاي العام الجاري. وتشير أرقام وزارة التخطيط إلى أن عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية 2.5 في المائة.