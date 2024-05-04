النقل: توجه لافتتاح 3 خطوط للنقل الجماعي في مدينة الصدر

2024-05-04 19:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في وزارة النقل، السبت، نيتها افتتاح 3 خطوط للنقل الجماعي في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد فضلاً عن خطوط أخرى في مدينتي الكاظمية والشعلة، ضمن خطة شاملة لافتتاح 72 خطا بالعاصمة. وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه ضمن خطة متكاملة لتوزيع الخطوط على المناطق كافة سيتم افتتاح ثلاثة خطوط في مدينة الصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا، أن التحضيرات مستمرة ومتكاملة لافتتاح هذه الخطوط وبعدها الانتقال إلى مناطق أخرى كالشعلة والكاظمية وغيرها من المناطق. وأضاف، أن المشروع يقع ضمن خطة متكاملة لافتتاح 72 خطا لإعادة إحياء النقل الجماعي في محافظة بغداد. وأشار، إلى أن مدينة الصدر ستشهد افتتاح 5 خطوط تباعا، وهناك 55 خطاً بحاجة إلى تطوير في بعض المسارات، من بينها خطوط تنطلق من باب المعظم باتجاه منطقة الشيخ عمر وثم منطقة النهضة باتجاه شارع الكندي وساحة بيروت وصولا إلى ساحة مظفر، موضحا، أن الخطة المقبلة تتضمن دفع هذه الخطوط وصولا إلى ساحة الصدرين والتفرع منها إلى المناطق الأخرى ضمن مدينة الصدر.