الإمارات.. كشف جديد للغاز بحقل "هديبة" بالشارقة

2024-05-04 19:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مجلس النفط بحكومة إمارة الشارقة الإماراتية عن كشف جديد للغاز في حقل هديبة الواقع إلى الشمال من حقل الصجعة بالشارقة. ووصفت الحكومة الكميات الجديدة بالكشف الجديد بأنها كميات اقتصادية مبشرة، بحسب بيان من المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة، اليوم السبت. وأشار البيان إلى أنه تم اكتشاف الحقل الجديد بعد أن حفرت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية سنوك بئراً في الأشهر الماضية، وسيتم اختبار البئر في الفترة القادمة لتأكيد الكميات والاحتياطي المحتمل من الحقل لتطويره. يعد حقل هديبة خامس حقل بري في الشارقة ليضاف إلى حقول الصجعة وكهيف ومحاني ومويعيد الذي تحول إلى حقل تخزين للغاز.