رئيس شبكة الإعلام العراقي يبحث مع وفد إيراني التعاون المشترك

2024-05-04 19:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم السبت، مع مساعد وزير الثقافة والإرشاد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية فرشاد مهدي بور والوفد المرافق له الذي يضم مجموعة مختلفة من المؤسسات الإعلامية توسيع أفق التعاون المشترك.وأبدى رئيس شبكة الإعلام العراقي خلال استقباله الوفد الإيراني في مقر الشبكة، الاستعداد للتعاون مع الجانب الإيراني في المجالات الإعلامية وبما يخدم مصالح البلدين الجارين.وأضاف، أن "شبكة الإعلام العراقي منفتحة على أوجه التعاون المختلفة بما يخدم البلدين الجارين اللذين تربطهما أواصر تاريخية"، مشيرا، إلى أن "هناك اولوية لدى شبكة الإعلام بتسليط الضوء على الآثار التي خلفها النظام البائد والويلات التي جلبها على الشعب العراقي والمنطقة".وأكد حمادي، أن "خططاً وضعت تتعلق بالتغطية الإعلامية لمؤسسات الشبكة المختلفة فيما يخص الزيارة الأربعينية ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة"، مؤكدا، أن "القضية الفلسطينية تحظى باهتمام لدى مؤسسات الشبكة وأننا منفتحون مع الجانب الإيراني لتطوير أفق التعاون والتنسيق لتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية وتسليط الضوء على حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة".من جانبه، عبر رئيس الوفد الإيراني عن سعادته لزيارة العراق وحضوره إلى مقر شبكة الإعلام العراقي، مؤكدا حرص الجمهورية الإسلامية على تطوير تلك العلاقات وفي المجالات كافة، مشيدا بالمستوى الإعلامي والعلمي والمهني الذي وصلت إليه شبكة الإعلام العراقي.وأضاف، أن "هناك جدية بتوسيع أطر التعاون مع شبكة الإعلام العراقي وتبادل الخبرات بين الجانبين".