في محافظتين.. الأمن العراقي يعتقل 3 أشخاص بينهم طالبة "ابتزت" زميلتها

2024-05-04 19:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، إلقاء القبض على 3 أشخاص بينهم طالبة "ابتزت" زميلتها وهددتها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظتي البصرة وكربلاء.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه "في محافظة البصرة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق إحدى الطالبات التي ساومت زميلتها على مبلغ مالي مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن "الطالبة المعتقلة اتفقت مع أحد الأشخاص وأرسلت له صور زميلتها ليبتزها بها"، مضيفة أن "الطالبة الضحية لم تستسلم لمطالبه واتصلت بجهاز الأمن الوطني الذي على الفور وبالاستناد إلى الجهد الفني توصل إلى المبتز وألقى القبض عليه".

وتابع الجهاز، أنه مفارزه "في محافظة كربلاء وبعد ورود شكوى عن تعرض إحدى المواطنات للإبتزاز، تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية وتفعيل الجهدين الفني والميداني من التوصل إلى مكان تواجد المتهم وهو أجنبي الجنسية والقبض عليه، حيث اعترف بعد مواجهته بالدلائل التي قدمتها المواطنة بقيامه بتهديدها من أجل الحصول على مطالب لا اخلاقية مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار البيان إلى "إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".