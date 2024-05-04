الشرطة ينجو من خسارة امام نوروز والزوراء يفوز على القاسم في "نجوم العراق"

2024-05-04 19:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نجا متصدر دوري نجوم العراق فريق الشرطة، من خسارة أمام نوروز، في حين حقق فريق الزوراء فوزاً مهماً على القاسم، ضمن منافسات الجولة 26.

وانتهت مباراة الشرطة ونوروز التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي بنتيجة 4-4.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 2-2 ، سجل هدف الشرطة الاول زيدان عبد الجبار في الدقيقة الرابعة ، ومهند علي في الدقيقة 32 ، بينما سجل هدفي نوروز المحترف ابراهيم توميو في الدقيقة 30 ، 33 .

وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدفين عن طريق مصطفى هديب في الدقيقة 53 ، وابراهيم توميو في الدقيقة 78 .

وقلص محمود المواس النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90 ، وتمكن قائد الشرطة علاء عبد الزهرة من تعديل النتيجة في الدقيقة 90+3.

وفي المباراة الثانية فاز فريق نادي الزوراء على فريق نادي القاسم بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت على ملعب كربلاء الدولي.

انتهى الشوط الاول بتقدم الزوراء 2-1 ، سجل الزوراء اولا في الدقيقة الرابعة عن طريق عباس قاسم، وأضاف لؤي العاني هدف الزوراء الثاني في الدقيقة 16، وقلص القاسم النتيجة في الدقيقة 28 عن طريق المحترف سياكو باكايوكو.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب علاء عباس هدف الزوراء الثالث في الدقيقة 75.