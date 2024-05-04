بالتفصيل.. وزير التربية يصدر توجيهات مهمة للقيادات التربوية العليا

2024-05-04 19:24:01 - المصدر: الفرات نيوز

وزير التربية يُطلق عددا من التوجيهات الهادفة في اجتماع القيادات التربوية العليا

تزامنا مع قرب الامتحانات الوزارية للمراحل الدراسية المنتهية والاستعداد الأمثل للعام الدراسي المقبل، أطلق وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري عددا من التوجيهات الهادفة خلال اجتماع موسع عقده في مبنى الوزارة ،اليوم، بحضور الوكلاء واللجنة الدائمة للامتحانات والمديرين العامين للتربية كافة.

استعرض المكتب الإعلامي جملة من الفقرات التي شدد على تنفيذها وزير التربية ومنها التحضير الجيد للمستلزمات اللوجستية التي تضمن انسيابية وراحة الطلبة داخل القاعات الامتحانية، التأكيد على استرجاع الكتب الجديدة من التلاميذ بعد الانتهاء من الامتحانات حفاظا عليها من التلف والضياع الذي يؤدي الى نقص في التوزيع لاحقا، الشروع بطباعة الكتب المنهجية وتوزيعها في وقت مبكر من هذا العام للانتهاء من تسليم الكتب الى مخازن المديريات مطلع شهر تموز المقبل، الاسراع بتثبيت ركائز التحول الرقمي للدفع الالكتروني والتعاملات المالية للقضاء على اوجه الفساد المتعددة إضافة الى التركيز في تفعيل مشروع الوزارة رقم واحد لطي صفحة المشاريع المتلكئة بشكل عاجل دون تأخير والمضي قدما في إنجاز متطلبات البرنامج الحكومي وتطبيق الفقرات اعلاه وإعلام الوزارة أولا بأول لإتخاذ ما يلزم من اجل تذليل التحديات التي تواجه سير العمل المؤسسي .