الحشد الشعبي يطيح بإرهابي يعمل بصفة إعلامي لدى "داعش" جنوب سامراء

2024-05-04 19:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، الاطاحة بإرهابي يعمل بصفة إعلامي لدى عصابات "داعش" الإرهابية جنوب سامراء.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة من اللواء 32 ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي، تمكنت من الإطاحة بعنصر يعمل بصفة إعلامي في فلول "داعش" الإرهابي جنوب مدينة سامراء".وأضافت، أنه "جاء ذلك خلال عملية أمنية بناء على متابعة استخبارية وبعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص، حيث تمكنت القوة من إلقاء القبض على الإرهابي (و.ق.ح) في منطقة الأمين بقضاء الضلوعية"، مبينة، أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل".