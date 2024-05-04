وزارة النفط تنفي وجود تسرب نفطي من حقل حمرين

2024-05-04 20:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة النفط، اليوم السبت (4 آيار 2024)، وجود تسرب نفطي من حقل حمرين إلى المزارع القريبة بمحافظة صلاح الدين.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير في بيان، تلقته "بغداد اليوم" ان "ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فديو يتضمن الادعاء بوجود تسرب نفطي من حقل حمرين إلى المزارع القريبة، عارٍ عن الصحة".

واضاف، ان "الوزارة اتخذت الاجراءات المناسبة بخصوص ذلك في أعقاب القضاء على عصابات داعش الإرهابي، وعملت الفرق الفنية والهندسية والبيئية لمعالجة الأضرار البيئية التي حصلت خلال سيطرتها على الحقل عام 2014".

ووفقا للبيان، قال مدير هيئة حقول صلاح الدين في شركة نفط الشمال عامر خليل إن "الشركة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة و الجمعيات الفلاحية ومديرية زراعة المحافظة قد نجحت طيلة السنوات الماضية في معالجة تأثيرات الأمطار والسيول الملوثة إلى جانب معالجة التربة الملوثة ، التي حولتها داعش إلى مسطحات لخزن وتهريب النفط الخام".

البيان اكد "حرص الوزارة على معالجة مخلفات العصابات الارهابية، وتناشد المواطنين ووسائل الاعلام لتوخي الدقة والموضوعية، وعدم الانجرار وراء تشويش الحقائق على المواطنين والرأي العام، باستخدام مقاطع فيديو قديمة أو معلومات غير دقيقة، وتتمسك بحقها القانوني في ملاحقة الجهات المتورطة بذلك".