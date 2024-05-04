وزير التربية يصدر توجيهات للقيادات التربوية العليا

2024-05-04 20:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت (4 آيار 2024)، توجيهات للقيادات التربوية العليا وبعدة محاور.

وجاءت التوجيهات كما نقلتها الجريدة الرسمية عن الجبوري، وتابعتها "بغداد اليوم"، كما يلي:

- استرجاع الكتب الجديدة من التلاميذ بعد الانتهاء من الامتحانات حفاظاً عليها من التلف والضياع.

- الإسراع في تثبيت ركائز التحول الرقمي للدفع الالكتروني والتعاملات المالية للقضاء على أوجه الفساد المتعددة.

- تفعيل مشروع الوزارة "رقم واحد" لطي صفحة المشاريع المتلكئة بشكل عاجل.

- التحضير الجيد للمستلزمات اللوجستية التي تضمن انسيابية وراحة الطلبة داخل القاعات الامتحانية.