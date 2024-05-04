رئيس مجلس صلاح الدين يوضح أهمية مشروع طريق التنمية للمحافظة

2024-05-04 20:18:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي، اليوم السبت، أن مشروع طريق التنمية من أهم المشاريع التي ستدعم اقتصاد العراق عموماً والمحافظة خصوصاً، فيما أوضح مساراته بالنسبة للمحافظة.وذكر الصميدعي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طريق التنمية يعد من الطرق المهمة التي ستدر أموالا على العراق عموما وعلى المحافظة بشكل خاص؛ لما يحتويه من مشاريع وممر تجاري مهم ليس للعراق وحده بل للمنطقة وغرب آسيا والعالم بأسره".وأضاف، أن "الطريق يمر بـ 4 محطات في محافظة صلاح الدين، بينما يمر ببقية المحافظات بمحطتين فقط، حيث سيمر بأقضية الدجيل وبلد وتكريت وبيجي عبر السكك الحديد وستقام بنقاط متفرقة منه مشاريع سكنية وصناعية".