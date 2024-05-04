وزير التربية يصدر عددا من التوجيهات استعدادا للعام الدراسي المقبل

2024-05-04 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، عددا من التوجيهات استعدادا للعام الدراسي المقبل.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تزامنا مع قرب الامتحانات الوزارية للمراحل الدراسية المنتهية والاستعداد الأمثل للعام الدراسي المقبل، أطلق وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري عددا من التوجيهات الهادفة خلال اجتماع موسع عقده في مبنى الوزارة، اليوم، بحضور الوكلاء واللجنة الدائمة للامتحانات والمديرين العامين للتربية كافة".وأضاف البيان، أن "الوزير شدد على التحضير الجيد للمستلزمات اللوجستية التي تضمن انسيابية وراحة الطلبة داخل القاعات الامتحانية، والتأكيد على استرجاع الكتب الجديدة من التلاميذ بعد الانتهاء من الامتحانات حفاظا عليها من التلف والضياع الذي يؤدي إلى نقص في التوزيع لاحقا، والشروع بطباعة الكتب المنهجية وتوزيعها في وقت مبكر من هذا العام للانتهاء من تسليم الكتب إلى مخازن المديريات مطلع شهر تموز المقبل والإسراع بتثبيت ركائز التحول الرقمي للدفع الإلكتروني والتعاملات المالية للقضاء على أوجه الفساد المتعددة إضافة إلى التركيز في تفعيل مشروع الوزارة رقم واحد لطي صفحة المشاريع المتلكئة بشكل عاجل دون تأخير والمضي قدما في إنجاز متطلبات البرنامج الحكومي وتطبيق الفقرات أعلاه وإعلام الوزارة أولا بأول لاتخاذ ما يلزم؛ من أجل تذليل التحديات التي تواجه سير العمل المؤسسي".