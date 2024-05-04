المحمداوي يؤكد جاهزية القوات العراقية للتعامل مع التحديات الإرهابية

2024-05-04 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم السبت، جاهزية القوات العراقية للتعامل مع التحديات الإرهابية.وذكر بيان للعمليات المشتركة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، استقبل في مقر القيادة، رئيس أركان بعثة الناتو في العراق اللواء نيكولا بيزانتي، وآمر الخلية الجوية الإيطالية العقيد باولو كاستيلي".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات والحرب على عصابات داعش الإرهابية، واستعداد القوات العراقية وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات المماثلة، كما بحث الجانبان التنسيق والتعاون المشترك إزاء الملف الأمني وبناء قدرات القوات الأمنية وتبادل المعلومات".وأكد المحمداوي- بحسب البيان- أن "القوات الأمنية العراقية البطلة على أتم الجاهزية والاستعداد للتعامل مع التحديات الإرهابية"، مشيرا، إلى أن "سنوات المواجهة مع الإرهاب أكدت القوات الأمنية قدرتها في القضاء على مجاميعه المنهزمة وفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد"، مقدماً، "شكره وتقديره لرئيس أركان بعثة الناتو في العراق وآمر الخلية الجوية الإيطالية، على التعاون وتقديم الخبرات والمعلومات والتدريب والتمكين؛ لمضاعفة استعداد القوات الأمنية العراقية الباسلة".من جانبه، أشاد آمر الخلية الجوية الإيطالية العقيد باولو كاستيلي، "بالقدرات العالية التي أظهرها صقور القوة الجوية في التمرين المشترك الأخير، الذي تم تنفيذه على هامش فعاليات الاحتفاء بالذكرى الثالثة والتسعين لتأسيس القوة الجوية العراقية، والذي أقيم في قاعدة الشهيد علي فليح في بلد".