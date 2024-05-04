2024-05-04 20:18:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، بصدور أمر استقدام بحقِّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص في بلديَّة العوجة (مسقط رأس الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين) بمُحافظة صلاح الدين.

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد، بمعرض حديثه عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق صلاح الدين، بأنَّ الفريق الذي انتقل إلى بلديَّة العوجة كشف عن قيام الأخيرة بتخصيص قطعة أرضٍ لشقيقة مدير مكتب محافظ صلاح الدين؛ على الرغم من عدم استيفائها للشروط القانونيَّـة.

وأوضح المكتب أنَّ فريق التحرّي، بعد إجراء التحرّي والاستيضاح وتدقيق الأوليات وربط إجابات الدوائر ذات العلاقة، توصَّل إلى قيام مُوظَّفي البلديَّة بتخصيص قطعة الأرض المذكورة ضمن شريحة المُوظَّفين في محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة للعام 2023، بناءً على المحسوبيَّـة، وخلافاً للضوابط والتعليمات، لافتاً إلى أنَّ المعاملة غير مُستوفيةٍ للشروط والضوابط، فضلاً عن عدم ربط كتاب عدم استفادة الزوج، مُنبّهاً إلى عدم إدخالها ضمن استمارات المُفاضلة بين الشرائح الأخرى؛ الأمر الذي تسبَّب بحرمان مُوظَّفين آخرين مُستحقّين.

ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر إصدار أمر استقدام بحقّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص (ثلاثة مُتَّهمين)، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.