لمى الدوري: "العراق يذخر بالمواقع الأثرية، وما تم اكتشافه حتى الآن لا يتجاوز 8%"

2024-05-04 20:36:03 - المصدر: فرانس 24

تستضيف عزيزة نايت سي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج "ضيف ومسيرة" المديرة العامة لدائرة المتاحف العراقية، لمى ياس الدوري. تحدثت ضيفتنا عن أبرز محطات تاريخ المتحف العراقي، مؤكدة أن إدارة المتاحف تعمل على إعادة افتتاح المتاحف في جميع المحافظات العراقية. وأكدت لمى الدوري على أن العراق يحتوي على ثروات أثرية كبيرة، وأن في كل مكان تنقيب يتمّ اكتشاف موقعٍ أثريٍ جديد. أما بالنسبة للقطع الأثرية المسروقة من المتحف العراقي، أوضحت ضيفتنا أنه تم استرجاع أهم القطع، وأن العمل ما زال مستمراً لاسترجاع باقي القطع. تأتي هذه الحلقة في إطار الشهر المخصص لعلماء الآثار في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.