2024-05-04 20:42:07 - المصدر: منصة إيشان

راقصةٌ تتمايل أمام الكاميرا، وبجانبها أخرى صغيرة بالعمر، وأمامهن ترقص تلك التي اسمها “أم اللول”، هذا المشهد اعتاده الكثير من العراقيين، وهم يتصفحون هواتفهم وتظهر لهم مثل هذه المقاطع على السوشيال ميديا. يبرز التساؤل الأكبر عند الكثير من المتلقين: “كيف وصلن تلك النسوة إلى هذه الأماكن، أي تفككٍ أسري أو مشاكل اجتماعية دفعتهن إلى حيث […]

ظهرت المقالة قصصٌ مأساوية.. بنات ليل العراق: رقصٌ في الليل وانتحارٌ بالنهار أولاً على Eishan.